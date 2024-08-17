Wanda Nara, dudak dudağa görüntülendi
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, resmi sosyal medya hesabından Arjantinli şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa olduğu anları paylaştı
Giriş: 17.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:44
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Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, çiftin boşanacakları iddia ediliyor.
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Arjantin'in Buenos Aires şehrindeki Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, performans sırasında ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile öpüştü.