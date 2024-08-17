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        Haberler Magazin Wanda Nara, dudak dudağa görüntülendi - Magazin haberleri

        Wanda Nara, dudak dudağa görüntülendi

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, resmi sosyal medya hesabından Arjantinli şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa olduğu anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:44
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        Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, çiftin boşanacakları iddia ediliyor.

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        Arjantin'in Buenos Aires şehrindeki Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, performans sırasında ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile öpüştü.

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        Son dönemde ayrı yaşayan çiftten Wanda Nara, sosyal medya hesabında Catriel Guerreiro ile dudak dudağa görüntülendiği anları takipçileriyle paylaştı. Nara'nın bu paylaşımı, kısa süre içinde oldukça dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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