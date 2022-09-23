Wanda Nara duyurdu: Bunu yaşamak acı verici

Galatasaray'ın transferin son gününde Paris Saint-Germain'den bir yıllığına kiraladığı Mauro Icardi'nin hem sevgilisi hem de menajeri olan Wanda Nara, ilişkisinin bittiğini açıkladı.

Wanda Nara'nın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

NE OLMUŞTU?