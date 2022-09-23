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Wanda Nara duyurdu: Bunu yaşamak acı verici

Paris Saint-Germain'den bir yıllığına kiralanan futbolcu Mauro Icardi'nin hem sevgilisi hem de menajeri olan Wanda Nara, ilişkilerinin bittiğini açıkladı ve yaşanan olaylar için "acı verici" dedi.

Icardi'den ayrılan Wanda Nara duyurdu: Bunu yaşamak acı verici - Spor Magazin Haberleri
Wanda Nara duyurdu: Bunu yaşamak acı verici
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Galatasaray'ın transferin son gününde Paris Saint-Germain'den bir yıllığına kiraladığı Mauro Icardi'nin hem sevgilisi hem de menajeri olan Wanda Nara, ilişkisinin bittiğini açıkladı.

BU ANI YAŞAMAK BENİM İÇİN ACI VERİCİ

Wanda Nara'nın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

NE OLMUŞTU?

Fransa ve Arjantin basınında çıkan haberlere göre; 2021'in sonlarına girilirken Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldatmış ancak daha sonra sosyal medya hesabından dilediği bir özürle, ikili bir araya gelmişti.

WANDA NARA'NIN DA ALDATTIĞI İDDİALAR ARASINDA

İddialara göre; Icardi, mal varlığını belli bir süreye kadar Nara'nın vekaletine verirken Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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