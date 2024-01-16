Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı: Bekârken dört telefonla gezerdi
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ünlü futbolcunun geçmişteki özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu
Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, sakatlık sürecini ülkesi Arjantin'de geçiyor. Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına röportaj verdi.
Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara; "Benden önce yatağından 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra bu durum tamamen yok oldu" dedi.
Eşinin evlenmeden önce çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara; "Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı" ifadelerini kullandı.
Bir tekne gezisi sırasında Mauro Icardi’nin telefonlarından birini denize attığını da itiraf eden Wanda Nara, ilişkileri başladıktan sonra futbolcunun tamamen değiştiğini de sözlerine ekledi.
Wanda Nara; "Etkileyici bir şekilde değişti. Şimdi gerçekten sessiz. Evde, çocuklarla.... Ampul patlasa; "Senin için değiştireceğim'"diyor. Bunları severek yapıyor" dedi.