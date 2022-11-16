Wanda Nara'nın haberini yayınlayan Vanity Fair Italia, şu ifadeleri kullandı: Anın en çok konuşulan boşanmalarından biri hakkındaki tüm gerçek.

«Mauro, ailenin dikkatini çekmem fikrinden hoşlanmıyor. İşe geri dönme isteğimi ifade etmiştim ve o bundan hoşlanmadı. Günde iki saat antrenman yapıyor, geri kalan zamanını evde geçiriyor. Çocuklar konusunda bana yardım edebilir, değil mi? Ama çok az eşin çalıştığı ve kariyer sahibi kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasında yaşıyor."