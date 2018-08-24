Warta Poznan - Lodzki KS düellosu

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Warta Poznan, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Lodzki KS takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 7 puanlı Warta Poznan 11. sırada bulunuyor, Lodzki KS 7 puana sahip ve 12. sırada. Warta Poznan son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lodzki KS, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 383. İddaa'da Warta Poznan kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Lodzki KS kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Warta Poznan son hafta oynanan Rozwoj Katowice maçında 2-0 yenildi.

Lodzki KS ise Energetyk ROW Rybnik maçında 2-2 berabere kaldı.

Warta Poznan, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Lodzki KS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lodzki KS, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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