Warta Poznan - Nieciecza maç önü

Polonya 1.Lig maçında Warta Poznan ile Nieciecza, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Warta Poznan 20 puanla 12. sırada, Nieciecza 16 puanla 15. sırada bulunuyor. Warta Poznan son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Nieciecza, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 267 kodlu maçı oynayanlar; Warta Poznan galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nieciecza galibiyet oranı 0.00.

Warta Poznan son hafta oynanan Katowice maçında 0-2 yenildi.

Nieciecza, Polonia Bytom karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Warta Poznan, 8 gol attı ve 12 gol yedi.

Nieciecza, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Nieciecza, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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