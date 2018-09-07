Warta Poznan - Sandecja Nowy Sacz maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Warta Poznan, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Sandecja Nowy Sacz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Warta Poznan 8 puanla 14. sırada, Sandecja Nowy Sacz 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Warta Poznan, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 400. İddaa'da Warta Poznan kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Sandecja Nowy Sacz kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Warta Poznan önceki hafta Sandecja Nowy Sacz mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sandecja Nowy Sacz, Warta Poznan karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Warta Poznan, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Sandecja Nowy Sacz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandecja Nowy Sacz, 5 gol atarken 5 gol yedi.

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