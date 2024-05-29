Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Washington Post: ABD'de yerlilerin çocukları Katolik okullarında uzun yıllar tecavüze uğradı

        Washington Post: ABD'de yerlilerin çocukları Katolik okullarında uzun yıllar tecavüze uğradı

        Yapılan kapsamlı araştırma, Amerikalı yerlilerin çocuklarının zorla yerleştirildikleri Katolik okullarında uğradığı sistematik cinsel tacizleri ortaya koydu. İsimlerine ve tanıklıklarına yer verilen çok sayıda cinsel taciz kurbanı Amerikalı yerli, yaşadıkları travmaları anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de yerli çocuklara tecavüz ifşaatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD hükümetleri tarafından ailelerinden zorla alınarak Katolik okullarına yerleştirilen çok sayıda Amerikalı yerli çocuğun, bu okullarda yıllar boyunca tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

        Washington Post (WP) gazetesinin yaptığı kapsamlı araştırma, Amerikalı yerlilerin çocuklarının Katolik okullarında uğradığı sistematik cinsel tacizleri ortaya koydu.

        WP'nin birinci elden tanıklar ve tarihi kayıtlara dayanarak yaptığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, benzerleri daha önce Kanada ve Avrupa'da farklı dönemlerde gün yüzüne çıkarılan kilise okullarında cinsel istismar olaylarının son halkası olarak nitelendirildi.

        Haberde, isimlerine ve tanıklıklarına yer verilen çok sayıda cinsel taciz kurbanı Amerikalı yerli, yaşadıkları travmaları muhabirlere anlattı.

        REKLAM

        AİLELERİNDEN ZORLA KOPARILDILAR

        1819'dan 1969 yılına kadar yerli kültüründen "beyaz Amerikalıların kültürüne adapte olması için" ailelerinden koparılan on binlerce Amerikalı yerli çocuğun farklı eyaletlerdeki 500'ün üzerinde devlet yatılı okuluna yerleştirildiği belirtildi.

        Bu kurumlardan en az 80 tanesinin Katolik okullar olduğu ve bu okullardaki cinsel taciz, tecavüz, fiziksel şiddet ve ölümle sonuçlanan diğer olaylarla ilgili kayıtların çoğunun kaybolduğu ya da çarpıtıldığı kaydedildi.

        Cinsel tacizle ilgili soruşturmaların neredeyse tamamının 1960'larda yapıldığı belirtilen haberde, binden fazla çocuğun istismara uğradığı ve en az 122 rahibin soruşturma kapsamında tecavüzle suçlandığı ifade edildi.

        İFADELER KAN DONDURDU

        Haberde, 1968'de Washington eyaletinde St. Mary's Mission adlı Katolik okula hükümet tarafından zorla yerleştirilen Clarita Vargas isimli Amerikalı yerli bir tanığın ifadelerine de yer verildi.

        Vargas, WP muhabirlerine, Katolik bir rahip tarafından okuldaki ilk 3 yılı boyunca sistematik olarak cinsel tacize maruz kaldığını ve bugün 64 yaşında olmasına rağmen halen o dönemin travmasını atlatamadığını anlattı.

        Benzer şekilde, 1965 yılında Montana'daki bir Katolik okuluna yerleştirilen Jay adlı başka bir Amerikalı yerli de kendisine tecavüz eden rahibin "bunu başkasına anlatması halinde cehenneme gideceğini söylediğini" belirtti.

        Güney Dakota eyaletindeki bir Katolik okula yerleştirilen Geraldine Charbonneau Dubourt adlı Amerikalı yerli de tecavüze uğrayıp sonrasında zorla kürtaj ile bebeğin alındığını anlattı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #yerliler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Kamyonla minibüs birbirine girdi: 14 yaralı
        Kamyonla minibüs birbirine girdi: 14 yaralı
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Erden Timur yol ayrımında!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"