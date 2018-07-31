Washington Post: ABD istihbaratı Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerinin durmadığını söylüyor

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin en az bir, muhtemelen iki tesiste nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Son haftalarda çekilen uydu görüntüleri ve elde edilen yeni istihbaratın başkent Pyongyang yakınlarındaki Sanumdong kentinde yeni tesislerin varlığının gözlemlendiği aktarılıyor.
Washington Post, gazeteye bilgi veren istihbarat kaynaklarının dosyaların gizliliği nedeniyle isimlerini açıklamak istemediğini de aktarıyor.
Gazetenin haberinde, "Yeni bulgular Kuzey Kore'de nükleer silah ve füze çalışmalarının sürdüğünün son kanıtı. Ele geçirilen istihbarat Pyongyang'ın nükleer kapasitesini artırdığı anlamına gelmese de ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeye rağmen nükleer programın devam ettiğini gösteriyor" dendi.
Haziran ayında Singapur'da gerçekleşen zirvede Trump ve Kim kameralara el sıkışarak poz vermiş, görüşmelerin ardından ise iki hükümet arasında bir mutabakat metni imzalanmıştı.
ABD Başkanı Trump, varılan uzlaşmayla birlikte Kore Yarımadası'nda savaş halinin son bulduğunu ifade etmiş ve "Kim ile aramızda çok özel bir bağ kuruldu. Görüşme beklentilerimizden çok daha iyi geçti" demişti.
Trump zirvenin ardından ilerleyen günlerde ise Kuzey Kore'nin artık nükleer bir tehdit olmaktan çıktığını ifade etmişti.
Washington Post gazetesine bilgi veren istihbarat yetkilileri ise Kuzey Kore'nin ABD'ye bildirdiği nükleer başlık sayısını düşük göstererek Trump yönetimini aldatmaya çalıştığını ifade ediyor.
Aynı yetkililer, Pyongyang yönetiminin yaklaşık 20 nükleer başlığı imha ederek nükleer silahlardan arındığını açıklamayı planladığını ancak onlarca nükleer silahı uluslararası gözlemcilerden saklamayı amaçladığını belirtiyor.
Sabumdong'daki tesis, ABD'nin doğu yakasını hedef alma kapasitesine sahip Hwasong-15 tipi füzelerin imal edildiği yerdi.
Washington Post, son uydu görüntülerinin aynı tesiste en az bir adet yeni Hwasong-15 üretimi için çalışmaların sürdüğüne işaret ettiğini aktarıyor.
Gazeteye konuşan yetkililer ise "Aynı eskisi gibi faaliyette olduklarını görüyoruz" diyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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