Washington Post: Rusya'nın kabiliyetleri, Ukrayna'da ABD yapımı birçok silahı etkisizleştirdi

Rusya'nın elektronik savaş kabiliyetlerinin, Ukrayna'daki savaşta kullanılan Amerikan yapımı GPS güdümlü birçok silah ve mühimmatın hedefini vurma oranını ciddi oranda düşürdüğü ve Ukrayna güçlerinin bu silahları kullanmayı durdurduğu iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin Ukraynalı kıdemli askeri yetkililere ve gizli yazışmalara dayandırdığı özel haberinde, ABD yapımı bazı silahların Ukrayna'da zaman içinde işlevsiz kaldığı aktarıldı.

Habere göre Rusya, sahip olduğu elektronik savaş kabiliyetleri ve sinyal karıştırıcı teknolojiyle, Amerikan yapımı GPS güdümlü birçok silah ve mühimmatın etkili şekilde kullanımını önemli ölçüde azalttı.

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Bu durumu tespit eden Kiev'deki askeri yetkililerin bu tür Amerikan yapımı silah ve mühimmatların kullanımını durdurduğu ve yerine sinyal karıştırıcı Rus teknolojisine üstün gelecek daha yeni ve etkili silahlar talep ettiği kaydedildi.

"HEDEF VURMA ORANLARI DÜŞTÜ"

Haberde, GPS güdümlü Excalibur top mermilerinin, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve uçaklardan ateşlenen Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) roketlerinin, Rus sinyal karıştırıcıları tarafından rotadan çıkarılabildikleri ve hedefi vurma oranlarının ciddi şekilde azaldığı vurgulandı.