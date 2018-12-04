- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Washington Post Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmaz ve kontrol altına alınmazsa bu prens, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarına zarar vermeye devam edecek. Bu nedenle de Kongre harekete geçmeli." çağrısında bulundu.
Washington Post Yayın Kurulu, Kaşıkçı cinayeti hakkında "Sızdırılan yeni CIA bulguları, Muhammed bin Selman'ın aleyhindeki detaylara bir yenisini ekledi. Kongre harekete geçmeli" başlıklı bir makale kaleme aldı.
Makalede, Wall Street Journal’ın CIA'nın gizli bir değerlendirmesine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Kaşıkçı’nın ekim ayında ölümünden önceki ve sonraki saatlerde, cinayeti işleyen ekibi denetlediği kaydedilen danışmanı Saud el-Kahtani’ye en az 11 mesaj gönderdiği ve bu mesajlar arasında "muhtemelen öldürme emrini" vermiş olabileceğini iddia ettiği anımsatıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ve yakınındakilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğuna dair "doğrudan bir kanıt" ya da "kesin bir delil" olmadığını savunduğuna işaret edilen makalede, "Evet, ortada 'doğrudan bir delil' olmayabilir ama herhangi bir mantıklı değerlendirme Veliaht Prens'in bu işin sorumlusu olduğunu ortaya koyar. Trump yönetiminin bu sonucu reddetmesi, Suudi Arabistan'a karşı politikasının inkara dayalı olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor." ifadelerine yer verildi.
Kaşıkçı cinayeti için bağımsız bir uluslararası soruşturmanın şart olduğuna dikkat çekilen makalede, Kongre üyelerinin de CIA Direktörü Gina Haspel'in ellerindeki kanıt ve cevaplar konusunda gerekli komiteleri bilgilendirmesi için ısrarcı olmaları gerektiği kaydedildi.
"KONGRE HAREKETE GEÇMELİ"
Geçen hafta, ABD Senatosunun alt komitelerine sunulan ve Trump yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan’a verdiği desteği bitirmesini öngören karar tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiği aktarılan makalede, bunun iyi bir adım olduğu ancak Kongre üyelerinin daha geniş çaplı bir yasaya destek vermesi gerektiği belirtildi.
Makalede, "Her partinin destek verdiği bir kanun tasarı, Suudi yönetiminde Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı kim varsa yaptırım uygulanmasını ve Suudi Arabistan'a tüm askeri satışların askıya alınmasını gerektirir. Böyle bir yasa, Savaş Yetkileri Kararı'nda bir değişiklik olarak sunulabilir." önerisinde bulunuldu.
Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'ın "Suudi Arabistan, ABD'nin yarı önemli bir müttefiki. Ancak Suudi Arabistan ve Muhammed bin Selman aynı şey değil, Veliaht Prens kontrolden çıktı." ifadelerine yer verilen makalede, "Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmaz ve kontrol altına alınmazsa bu prens, ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar vermeye devam edecek. Bu nedenle de Kongre harekete geçmeli." değerlendirmesi yapıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.