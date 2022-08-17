Washington Post yazdı: Putin'in Ukrayna'daki gizli planı ne?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, The Washington Post'un edindiği bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki gizli planları ortaya çıktı.
Washington Post'ta daha önce bildirilmemiş ayrıntıları içeren yeni bir rapora göre, çok sayıda ABD'li Avrupalı ve NATO'dan yetkililer, geçen Ekim ayında ABD Başkanı Joe Biden'a Kremlin'in uydu görüntüleri, ele geçirilen iletişim ve insan kaynakları konusundaki niyetlerine ilişkin "olağanüstü ayrıntılar" iletti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley de dahil olmak üzere ülkenin en üst düzey istihbarat yetkilisinin, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e konumlandırmayla ilgili çok gizli istihbarat sağladığı bildirildi.
Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rus birliklerinin, silahlarının ve stratejisinin önemli olduğunu söyledi. Yetkililer, Rusya'nın "askeri acil durum operasyonları ve yedek kuvvetler oluşturmak için finansmanında yaşanan olağandışı ve keskin artışlar" konusunda uyardı.
"ŞOK VE KORKU"
Washington Post'a göre Milley, Rusya'nın askeri planını "şok ve korku" olarak nitelendirdi, Ukrayna'ya "aynı anda birden fazla yönden" gelecek bir saldırı öngördü.
ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ABD'yi başka bir askeri çatışmaya dahil etmeyeceğine söz veren Biden, yetkililere Putin'in gerçekten Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceğini sorduğunda verilen tek yanıt; "Bu işgal akılcı bir ülkenin üstlenebileceği türden bir şey değil" oldu.
ABD'li yetkililer, Rus işgalinin başından bu yana 75 binden fazla Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını tahmin ediyor. Ayrıca haberde, Rus yetkililerin iki katı maaş teklif edilse bile Ukrayna'da çalışmayı reddettikleri bildirildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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