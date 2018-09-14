Waterford United - Bray Wanderers maç önü

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Waterford United, 14 Eylül 2018 Cuma günü Bray Wanderers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Waterford United 47 puanla 4. sırada, Bray Wanderers 15 puanla 10. sırada bulunuyor. Waterford United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Bray Wanderers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 264. İddaa'da Waterford United kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Bray Wanderers kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Waterford United son hafta oynanan St Patrick`s Ath maçında 3-0 yenildi.

Bray Wanderers ise Shamrock maçında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Waterford United, 26 gol attı ve 15 gol yedi.

Bray Wanderers, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 14 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bray Wanderers 4 kez gol sevinci yaşadı, 51 kez topu ağlarında gördü.

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