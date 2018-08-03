Waterford United - Cork City maçı istatistikleri

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Waterford United, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Cork City takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 44 puanlı Waterford United 3. sırada bulunuyor, Cork City 63 puana sahip ve 2. sırada. Waterford United son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Cork City, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; Waterford United galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.20, Cork City galibiyet oranı 1.65. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Waterford United önceki hafta Cork City mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Cork City ise Waterford United karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Waterford United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Waterford United, kendi sahasında 25 gol attı, 13 gol yedi.

Cork City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cork City, 26 gol atarken 14 gol yedi.

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