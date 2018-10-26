Waterford United - Limerick maçı rakamları

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Waterford United, 26 Ekim 2018 Cuma günü Limerick takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 56 puanlı Waterford United 4. sırada bulunuyor, Limerick 27 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Waterford United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Limerick, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; Waterford United galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.20, Limerick galibiyet oranı 4.90.

Waterford United önceki hafta Shamrock mücadelesinde 3-1 yenildi.

Limerick ise St Patrick`s Ath maçında 0-4 yenildi.

Waterford United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Waterford United, kendi sahasında 30 gol attı, 17 gol yedi.

Limerick, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Limerick, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 41 kez topu kendi kalesinde gördü.

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