Waterford United - Shamrock rakamlar

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Waterford United, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Shamrock takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Waterford United 44 puanla 3. sırada, Shamrock 37 puanla 4. sırada bulunuyor. Waterford United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shamrock, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 381 kodlu maçı oynayanlar; Waterford United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Shamrock galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Waterford United son hafta oynanan Bohemians maçında 1-1 berabere kaldı.

Shamrock ise Cork City karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Waterford United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Waterford United, kendi sahasında 25 gol attı, 12 gol yedi.

Shamrock, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shamrock 7 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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