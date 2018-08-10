Watford - Brighton & Hove Albion maç önü

Watford ve Brighton & Hove Albion, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Watford son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Brighton & Hove Albion, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 111 kodlu maçı oynayanlar; Watford galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Brighton & Hove Albion galibiyet oranı 3.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Watford son hafta oynanan Manchester United maçında 1-0 yenildi.
Brighton & Hove Albion ise Liverpool karşılaşmasında 4-0 yenildi.
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