Watford - Huddersfield Town rakamlar

İngiltere Premier Lig maçında Watford ile Huddersfield Town, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 16 puanlı Watford 7. sırada bulunuyor, Huddersfield Town 3 puana sahip ve 19. sırada. Watford son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Huddersfield Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 117 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Watford kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Huddersfield Town sahadan galip ayrılırsa 4.25 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Watford önceki hafta Manchester United mücadelesinde 1-0 yenildi.

Huddersfield Town, Arsenal karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Watford, 7 gol attı ve 8 gol yedi.

Huddersfield Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Huddersfield Town, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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