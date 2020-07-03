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Güzellik ve kişisel bakım ürünleri markası Watsons, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde kadınların üretime katılmalarına ve ekonomik olarak güçlenmelerine destek olmayı hedefliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Watsons, kadın kooperatiflerindeki kadınların doğal içerikler ve el emeği ile ürettiği ürünleri Watsons.com.tr’de satışa sunuyor.

KEDV, 1986 yılından bu yana dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek amacıyla çalışıyor. Bu amaçla, çeşitli programlar yürütüyor; kadınların kooperatif kurmalarını destekliyor, ortak iş kurmalarını sağlıyor, ürünlerini iyileştiriyor, çocuk bakım hizmetlerine erişimlerini artırmak için “mahalle yuvaları” kuruyor, mahallelerine sahip çıkmaları ve yaşamlarını etkileyen kararlara katılmaları için iş birlikleri geliştiriyor. KEDV’in iktisadi işletmesi olan Nahıl ise, kadınların ekonomik güçlenmesine katkıda bulunmak üzere kadın üreticilere ve kadın kooperatiflerine iş ve ürün geliştirme, tasarım, pazara erişim konularında destek veriyor.

Kişisel hijyenini ve bakımını belki de en çok önemsediğin bu günlerde KEDV’in desteklediği kadın kooperatiflerindeki kadınlara sen de destek olabilirsin! Koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz süreçte kişisel hijyene çok daha fazla önem veriliyor. Watsons, kişisel hijyenini sağlarken seni kadın kooperatiflerine destek olmaya davet ediyor. Watsons.com.tr’de satışa sunulan ürünler arasında doğa dostu bir üretim anlayışıyla üretilen Bıttım Sabunu, Tahta Baskılı Sabun, File Torba ve Lavanta Kesesi gibi birçok alternatif yer alıyor.

MARDİN'DEN SABUN

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen bıttım bitkisinden elde edilen Bıttım Sabunu ve Tahta Baskılı Sabunlar, KEDV’in desteklediği Mardin İpekyolu Kadın Kooperatifi tarafından üretiliyor. Bıttım Sabunu saçları beslemeye, güçlendirmeye ve saç derisini yatıştırmaya yardımcı oluyor. İçerdiği E vitamini ile antioksidan etkisi gösteriyor. Ürün tüm cilt tipleri için güvenle kullanılabiliyor. Tahta Baskılı Sabunlar ise Kahve&Tarçın ve Lavanta çeşitleri ile beğenilere sunuluyor.

KEDV’in desteklediği Bergama Kadın Kooperatifi tarafından %100 pamuk ip ve ham bez kullanılarak üretilen doğa dostu KEDV File Torba, kolay taşınabilen özelliği ile her an yanında!

Kadın üreticiler ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen Lavanta Kesesi, el boyaması tekniği ile oluşturulan ağaç motifleri ile dikkat çekiyor.