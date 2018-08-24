Wattens - Blau-Weiss Linz maçı istatistikleri

Wattens ve Blau-Weiss Linz, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:10. 7 puanlı Wattens 6. sırada bulunuyor, Blau-Weiss Linz 9 puana sahip ve 3. sırada. Wattens, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Blau-Weiss Linz, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 180 kodlu maçı oynayanlar; Wattens galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Blau-Weiss Linz galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Wattens önceki hafta Blau-Weiss Linz mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Blau-Weiss Linz ise Wattens karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Wattens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wattens, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Blau-Weiss Linz, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Blau-Weiss Linz 5 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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