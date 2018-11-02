Wattens - USK Anif karşılaşma önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Wattens, 02 Kasım 2018 Cuma günü USK Anif takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:10. 27 puanlı Wattens 1. sırada bulunuyor, USK Anif 16 puana sahip ve 9. sırada. Wattens son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. USK Anif, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 213 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wattens kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, USK Anif sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Wattens son haftadaki Blau-Weiss Linz müsabasında 2-2 berabere kaldı.

USK Anif ise FC Wiener Neustadt karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, alan Wattens, 15 gol attı ve 4 gol yedi.

USK Anif, dış sahada 2 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda USK Anif 7 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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