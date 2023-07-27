Haberler Televizyon Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix dizisi Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi... Dijital medya platformu Netflix'in 2022 yılındaki en çok izlenen dizilerinden birisi olan Wednesday'in 2. ve yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. Yönetmenliğini dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Tim Burton'un üstlendiği dizinin yeni fragmanı yayınlanmıştı. Peki, şimdiden merakla beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Habertürk Giriş: 27.07.2023 - 16:51 Güncelleme: 27.07.2023 - 16:51 facebook

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Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, 22 Kasım 2022 itibariyle Netflix'te görücüye çıkmıştı. Başrolünde Jenna Ortega'nın yer aldığı, komedi ve korkuyu harmanlayan ve dünya genelinde büyük yanku uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk bilgileri ve fragmanını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK? Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı. WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, ilk sezonunda olduğu gibi yine Kasım ayında hayranlarıyla buluşacak.