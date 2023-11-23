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        Haberler Televizyon Wednesday 2. sezon ne zaman? Neftlix Wednesday 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

        Wednesday yeni sezon tarihi: Neftlix Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

        Addams Ailesi'nden Wednesday Addams karakterine odaklanan Netflix dizisi Wednesday geçtiğimiz yılın en popüler yapımlarından biri oldu. İlk sezonuyla büyük ses getiren dizinin izleyicileri "Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Wednesday 2. yeni sezon tarihi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:46
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        Wednesday 2. sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Bu yılın başlarında yayınlanan fragman büyük merak uyandırdı. Amerikalı yönetmen Tim Burton tarafından çekilen ve başrolünde Jenna Ortega'nın yer aldığı Wednesday dizisi yeni sezonu için heyecan dorukta. İşte Wednesday 2. sezon tarihi hakkında detaylar...

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        WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

        WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

        Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.

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        WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU

        Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

        Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

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        WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI

        Wednesday Addams - Jenna Ortega

        Enid Sinclair - Emma Myer

        Xavier Thorpe - Percy Hynes White

        Tyler Galpin - Hunter Doohan

        Bianca Barclay - Joy Sunday

        Ajax - Georgie Farmer

        Eugene - Moosa Mostafa

        Larissa Weems - Gwendoline Christie

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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