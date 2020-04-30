AA

Dünya Ekonomik Forumu (WEF),"Şirketlerimiz, koronavirüs krizine nasıl karşılık veriyor" başlıklı yazısında, Kovid-19 ile mücadele konusunda desteğinden dolayı Koç Holding’ten bahsetti.

Kovid-19’un hızlı yayılımının dünyanın dört bir yanında toplumları ve iş dünyasını derinden etkilediğine dikkat çekilen WEF yazısında, "Tüm dünyadan kurumlar ve kuruluşlar, salgının kamu sağlığına, ekonomiye ve tedarik zincirlerine etkisini sınırlandıracak yenilikçi yollar bulmak için bir araya geliyor. Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding, koronavirüs ile mücadele etmek için kaynaklarını seferber etti. Koç Holding şirketi olan ve Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Arçelik, hayat kurtarıcı yerli mekanik vantilatörlerin seri üretimini üstlendi" ifadeleri yer aldı.

Holdingin diğer şirketlerinden de bahsedilen yazıda, "Dünya Ekonomik Forumu COVID Aksiyon Platformu’nun destekçisi de olan Koç Holding, Ford’la ortaklığı bulunan Ford Otosan ve Fiat’la ortaklığı bulunan Tofaş’ın iki otomotiv fabrikasını da hastanelerde kritik öneme sahip sağlık ekipmanlarına duyulan ihtiyacın ücretsiz olarak karşılanması için seferber etti. Bu sağlık ekipmanları arasında siperlikli maskeler, su geçirmez koruyucu tulumlar, biyolojik numune alma ve entübasyon kabinleri yer alıyor" denildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!