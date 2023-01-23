Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

İngiliz TV yorumcusu Piers Morgan, Ronaldo'nun yerine alınan Weghorst ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde lider Arsenal, sahasında Manchester United'la karşılaştı. Mücadele 3-2 Arsenal üstünlüğüyle sonuçlandı.
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    Karşılaşmanın ardından ise ManU'nun yeni transferi Wout Weghorst ile ilgili çok konuşulacak bir yorum geldi.
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    Ronaldo'ya olan hayranlığı ve yakınlığı ile bilinen TV yorumcusu Morgan, karşılaşma sonrası Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    "Kibirli bir teknik direktör, tarihin en iyisine saygısızlık edip onun yerini daha önce hiç görmediğimiz, Avusturya sosisine benzeyen biriyle doldurmaya çalıştığında sonuç böyle olur."
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    WEGHORST GELDİ SERİ BİTTİ

    Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun takımdan gönderilmesinin ardından ligde oynadığı beş maçın beşinden de galibiyetle ayrılmıştı.
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    Wout Weghorst'un İngiliz devindeki ilk maçında Manchester United, son dakikalarda yediği golle Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

     
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    Sonrasında ise Kırmızı Şeytanlar, Arsenal'e deplasmanda 3-2 mğlup oldu.

     
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    HAYALET BENZETMESİ

    Öte yandan sosyal medyada bir taraftar Wout Weghorst'un bir fotoğrafı üzerinde oynama yaptı. 

     
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

    Hollandalı golcünün formasının arkasındaki bazı harfleri kapatarak 'Ghost' (Hayalet) yazısını ortaya çıkardı. Böylece Weghorst'un etkisiz futboluna gönderme yaptı.
  • Weghorst için olay yorum: Avusturya sosisine benziyor

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.