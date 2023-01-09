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Weghorst'ta sıcak gelişme!

Weghorst'un menajeri İstanbul'a geldi! Kasımpaşa maçının ardından taraftara veda ederek ayrılık ateşini yakan Wout Weghorst'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Hollandalı yıldızın temsilcisi, Beşiktaş yönetimiyle masaya oturdu...

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  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Kasımpaşa'ya attığı golden sonra taraftara "Bye bye" yapan ve ayrılığın fitilini ateşleyen Wout Weghorst'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Hollandalı oyuncu 2-1'lik galibiyetin ardından Vodafone Park'la da vedalaşırken Manchester United'la bir süredir görüşmede olduğu ortaya çıktı.
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Premier Lig devinin, Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley ile temasları sıklaştırdığı bildirildi.
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    MENAJERİ NEVZAT DEMİR'DE

    Manchester Unitedi le büyük ölçüde el sıkışan Weghorst'un menajeri İstanbul'a geldi.
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Weghorst'un menajeri, Beşiktaşlı idarecilerle ayrılık görüşmelerine de başladı.
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Weghorst cephesinin Beşiktaş yönetiminden ayrılık için kolaylık talep edeceği belirtilirken Beşiktaş yönetimi ise Weghorst yerine santrfor ile anlaşmadan bu ayrılığa sıcak bakmıyor. 
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    ŞENOL GÜNEŞ "TARAFTARLA VEDALAŞMASI YETMEZ" DEMİŞTİ

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de Weghorst'un gol sevinciyle ilgili açıklama yapmış ve "Veda etmesi için seyirciye veda etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması gerekiyor" demişti.
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Weghorst dün gece bir paylaşım yapmış ve taraftar, bu paylaşımı ayrılık sinyali olarak yorumlamıştı. Hollandalı golcü, Instagram hesabından Kasımpaşa maçındaki gol sevincini paylaştı ve ''Özel bir gece. Taraftar'' ifadelerini kullanmıştı.

     
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    İLK ADAY ABOUBAKAR

    Weghorst ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim Aboubakar oldu.
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Al-Nassr ile sözleşme feshetme sürecinde olan eski golcüsünün durumunu yakından takip eden siyah-beyazlılar, Weghorst'un ayrılığının ardından Aboubakar için harekete geçecek.
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Aboubakar için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu konuşuluyor.

     
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Daha önce 2 kez siyah-beyazlı formayı giyen 30 yaşındaki santrfor, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı.
  • Weghorst'ta son dakika! Beşiktaş'ta gündem hareketli

    Bu sezon Al Nassr ile 12 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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