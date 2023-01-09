Weghorst'ta sıcak gelişme!

ŞENOL GÜNEŞ "TARAFTARLA VEDALAŞMASI YETMEZ" DEMİŞTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de Weghorst'un gol sevinciyle ilgili açıklama yapmış ve "Veda etmesi için seyirciye veda etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması gerekiyor" demişti.