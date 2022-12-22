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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Weghorst'tan Messi sözleri!

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamada bulundu.

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  • Weghorst'tan Messi sözleri!

    Weghorst Dünya Kupası'ndaki performanslarıyla ilgili soruyla sözlerine başlayarak, "Son iki maçımda iki kez 2-0'dan geri dönüş oldu. 4-2 kötü bir sonuç değil. Dünya Kupası'nda da 2-0'dan geri dönmüştük. Keşke orada da kazansaydık." açıklamasını yaptı.

     
  • Weghorst'tan Messi sözleri!

    Weghorst maçla ilgili değerlendirmesinde ise, "2-0 geriye düşünce taktiksel değişiklik gerekliydi. Bir risk almak gerekiyordu. Gol için daha fazlasını yapmak gerekiyordu. Ön alan baskısı başından beri iyiydi. Doğru tempoyla herkes yapınca ne kadar iyi olduğunu gördük. Bu baskı sonucu boşluklar bulduk, gol attık. Yapabildiğimiz için mutluyuz." sözlerini kullandı.
  • Weghorst'tan Messi sözleri!

    Dünya Kupası'nda kariyerinin en güzel günlerini geçirdiğini belirten golcü oyuncu, "Futbol kariyerimin en güzel 3 haftasıydı Dünya Kupası. Hala nasıl olur diye düşünüyorum penaltıları düşününce, bu hep kafamın içinde olacak. Bu fırsatı yakaladığım için mutluyum. Çocukluktan beri hayalini kurduğunuz bir şeydi. Çok güzel bir tecrübeydi. Dürüst olmak gerekirse, Dünya Kupası'nı kimin kazandığını umursamadım." diye konuştu.
  • Weghorst'tan Messi sözleri!

    MESSI'YLE YAŞADIĞI GERGİNLİĞİ ANLATTI

    Tüm dünyanın konuştuğu Lionel Messi'yle yaşadığı gerginlikle ilgili de konuşan Weghorst, şunları söyledi: 
  • Weghorst'tan Messi sözleri!

    "Benim için herkes aynıdır, Messi ya da başkası. Ben hep savaşırım. Ben o maçta da bunu yaptım. Maç içinde Messi ile bazı anlar yaşadık. O bu anlara şaşırdı. Maçtan sonra bu konu hakkında konuşacaktım." 
  • Weghorst'tan Messi sözleri!

    "Bunu çok da fazla dile getirmek istemiyorum. Kendisine futbolcu olarak saygı duyuyorum, en iyilerden bir tanesi. Maçtan sonra bu saygıyı göstermek istedim. O buna açık değildi. Artık benim adımı biliyor, bu da pozitif bir şeydir."

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