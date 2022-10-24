Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar henüz 31. saniyede 1-0 öne geçti. Wout Weghorst, ağlarla buluşturuken Siyah Beyazlılar'ı öne geçiren bu gol sezonun en erken golü oldu.