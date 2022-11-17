''DEĞERİ 10 MİLYON EURO''

Ceyhun Kazancı,''Weghorst için belirlenen bonservis bedeli 10 milyon Euro. Bu tabii çok yüksek bir bedel ancak Burnley'nin Premier Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakam değişebilir. Rachid Ghezzal'ın da bedeli 15 milyon Euro'ydu ama 3 milyon Euro'ya aldık" yorumunda bulundu.