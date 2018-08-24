Wehen - Unterhaching maç önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Wehen, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Unterhaching takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Wehen 4 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Unterhaching 8 puanda ve 3. sırada. Wehen son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Unterhaching, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 281 kodlu maçı oynayanlar; Wehen galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Unterhaching galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Wehen önceki hafta Hansa Rostock mücadelesinde 0-1 yenildi.

Unterhaching, Paderborn karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Wehen, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Unterhaching ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Unterhaching, 5 gol atarken 3 gol yedi.

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