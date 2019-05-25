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Weinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayan kadınlarla 44 milyon dolarlık uzlaşmaya gidiyor

Harvey Weinstein'ın avukatları, ünlü Hollywood yapımcısının kendisini cinsel taciz ve saldırıyla suçlayan iki kadınla davalarından vazgeçmeleri karşılığında 44 milyon dolarlık bir uzlaşmaya gittiğini açıkladılar.

Weinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayan kadınlarla 44 milyon dolarlık uzlaşmaya gidiyor
- Getty Images

Hakkındaki cinsel taciz iddialarının seslendirilmesiyle Hollywood sinema sektörü içinde kadınların tacizi teşhir ettiği bir kampanyanın başlamasına vesile olan Harvey Weinstein'ın avukatları, ünlü yapımcının, şikayetçi kadınlardan ikisiyle milyonlarca dolarlık bir uzlaşmaya vardığını açıkladılar.

Henüz resmiyete dönüşmediği de vurgulanan bu uzlaşmada, kadınlara anlaşmazlığın mahkeme dışında çözümü karşılığında tazminat olarak toplam 44 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Weinstein 75 kadın tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırı ile suçlandı. Haziran ayında bu kadınlardan ikisinin şikayetleri üzerine açılan davada New York'da mahkeme önüne çıkacaktı.

Fakat Weinstein'ın avukatlarından Adam Harris, hakime, davacılarla mahkeme dışı bir tazminat üzerinde prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

- Getty Images
Üst soldan sağa doğru cinsel tacizi ifşa kampanyasına katılan bazı ünlüler: Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Rosanna Arquette ve Lea Seydoux

Weinstein'in avukatları Wall Street Journal gazetesine 44 milyon dolar tutarında bir tazminat üzerinde anlaşıldığını söylediler.

Weinstein kimdir?

67 yaşındaki Weinstein Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri ve Shakespeare in Love, The King's Speech ve The Artist gibi filmlerde imzası var.

- AFP
Kadınları cinsel taciz ve saldırı karşısında susmamaya çağıran sosyal medya kampanyası Weinstein hakındaki iddialar ile başlamıştı

1970'lerde Miramax şirketini kuran Weinstein'in yapımında yer aldığı filmlerden 81'i Oscar ödülleri aldı

2005 yılında Miramax'tan ayrılan ünlü yapımcı, kardeşi ve ortağı Bob ile birlikte Weinstein Co şirketini kurmuş ve Hollywood'un en güçlü isimlerinden biri haline gelmişti.

Ancak hakkındaki cinsel taciz ve saldırı iddialarının çığ gibi büyümesi Weinstein'in hayatını değiştirdi.

Weinstein kurucusu ve ortağı olduğu Weinstein Co şirketi kendisini işten çıkardı ve iflasını ilan etti.

Ünlü Hollywood isimlerinin Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya atması sosyal medyada #MeToo (SenDeAnlat) diye bilinen ve kadınları cinsel taciz karşısında susmamaya çağıran bir ifşa kampanyasına dönüşmüş, hayatın farklı alanlarında öne çıkmış bir çok isim hakkında iddialar dile getirilmişti.

  • Moby, bir zamanlar sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı
  • Ashley Judd'ın Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz suçlaması düşürüldü
  • Kevin Spacey 'cinsel taciz' suçlamasıyla mahkemeye çıktı
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