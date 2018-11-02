Wellington Phoenix - West Sydney maçı rakamları

Avustralya A-Lig maçında Wellington Phoenix ile West Sydney, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 09:35. 4 puanlı Wellington Phoenix 4. sırada bulunuyor, West Sydney 1 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Wellington Phoenix, son 6 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. West Sydney, geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 251. İddaa'da Wellington Phoenix kazanır 2.30, berabere biter 3.00, West Sydney kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Wellington Phoenix önceki hafta Melbourne Heart mücadelesinde 2-1 kazandı.

West Sydney ise Adelaide United karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, alan Wellington Phoenix, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

West Sydney ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. West Sydney, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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