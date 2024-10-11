Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Wembley'de tarihi sonuç! İngilizler'e son dakika şoku - Futbol Haberleri

        Wembley'de tarihi sonuç! İngilizler'e son dakika şoku

        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, evinde konuk ettiği Yunanistan'a 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 00:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wembley'de tarihi sonuç!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Yunanistan'ı ağırladı. Yunanistan, Wembley'deki maçta sürprize imza attı ve İngiltere'yi 2-1 yendi.

        Yunanistan, 49. dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. İngiltere bu gole 87. dakikada Jude Bellingham ile cevap verdi. Yunanistan'da ilk golü atan Pavlidis, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

        Yunanistan, tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı.

        Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı.

        Yunanistan, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İngiltere, Finlandiya deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tahliye gemilerinden ilki Mersin'de
        Tahliye gemilerinden ilki Mersin'de
        Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını!
        Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını!
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        Eşinin sığındığı eve molotof attı
        Eşinin sığındığı eve molotof attı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?