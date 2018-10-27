Werder Bremen - Bayer Leverkusen rakamlar

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Werder Bremen, 28 Ekim 2018 Pazar günü Bayer Leverkusen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 17 puanlı Werder Bremen 3. sırada bulunuyor, Bayer Leverkusen 8 puana sahip ve 13. sırada. Werder Bremen son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bayer Leverkusen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 148. İddaa'da Werder Bremen kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Bayer Leverkusen kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Werder Bremen son haftadaki Mainz 05 müsabasında 1-2 kazandı.

Bayer Leverkusen ise Hannover 96 karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, alan Werder Bremen, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Bayer Leverkusen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bayer Leverkusen, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ