Werder Bremen - Nürnberg maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Werder Bremen, 16 Eylül 2018 Pazar günü Nürnberg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Werder Bremen 4 puanla 7. sırada, Nürnberg 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Werder Bremen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nürnberg, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 140 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Werder Bremen kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Nürnberg sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Werder Bremen önceki hafta Nürnberg mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Nürnberg ise Werder Bremen maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Werder Bremen, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Nürnberg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nürnberg, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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