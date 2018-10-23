Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, beIN Sports Haber'e açıklamalar yaptı ve çarpıcı ifadeler kullandı. Hollandalı yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
''BU DERBİLER ÇOK ÖZELDİ...''
"Tabii ki kendi ülkenizde oynadığınız maçlar daha özel. Ajax - PSV derbileri çok güzeldi. İspanya'da Real Madrid - Barcelona derbisi çok başkaydı. Gol de atmıştım. Ancak İtalya'daki derbiler çılgıncaydı. Inter - Milan... İki takım da aynı statta oynuyor. Taraftarlar yarı yarıya oturuyordu. Birçok derbide bu olmaz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sadece bir takımın taraftarı oluyor. İtalya'da kale arkası tribünü tamamen deplasman takımına verilirdi. Bu özel derbilerde forma giydiğim için şanslıyım"
''GALATASARAY'DA REAL'İ YENEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK''
Galatasaray'da Real Madrid'e ilk maçta 3-0 yenilmiştik. Takımdaki herkes tüm dünyaya Real Madrid'e rakip olabileceğimizi göstermek istiyordu. 3-1 yaptık durumu, sadece 1 gol gerekiyordu. Mourinho'nun son 20-25 dakika korkudan titrediğini biliyorum"
''ANTRENÖRLER ÇOK ÖNEMLİDİR''
"Antrenör çok önemlidir. İnsanı açıdan da çok önemli bir figürdür, sadece taktik değil. Zidane inanılmaz bir iş başardı ama kulüpten ayrılmak için daha iyi bir zaman olamazdı. Zirvede bıraktı. Yeni gelen antrenörün işi çok zordur. Aynısını Inter'de de görmüştük. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık ama Mourinho'nun ayrılmasından sonra takım çok zorlanmıştı. Transferler her zaman risklidir ama Real Madrid'de görmeyi çok isteyeceğim bir oyuncu ismi vermem gerekirse o isim Hazard olur"
''GALATASARAY'DA EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM...''
Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığım kulüpten ayrılmak zorunda kalmaktı. Ayrılmaya hazır değildim. Orada çok güzel zamanlar geçirdim. Formamı aldılar, 10 numarayı başkasına verdiler. Tatilden dönene kadar haberim yoktu. Tatilden dönüşüm ve kulüpten ayrıldığım güne kadar hayal kırıklığıydı. Takımda hala pek çok şey yapmak istiyordum. Ama bazen birileri sizin için karar alır ve siz de uymak zorunda kalırsınız.
'' FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTERİM''
Fatih Terim ve Mourinho ile tekrar çalışmak isterim. İkisiyle de aram çok iyiydi. Mourinho, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bana öz güven verdi. Fatih Terim'de aynısını Inter'den ayrıldıktan sonra yaptı. Saha dışında ikisinin de benzer olduğunu söyleyebilirim. Gelecekte ikisiyle de yeniden çalışmayı çok isterim. Fatih Terim beni Galatasaray'a getirdi ve ilk günden itibaren orada özel bir yerim olduğunu hissettirdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.