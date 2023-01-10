"WEGHORST MU? ŞAKA OLMALI!"

Wesley Sneijder, Manchester United'ın Weghorst'u almak istemesine inanamadığını vurgulayarak "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de de forma giyen Pierre van Hooijdonk, kısa bir süre önce Manchester United'ın bu transfer girişimini eleştirirken, "Wout Weghorst, bence aradıkları hedef santrfor değil" açıklamasını yaptı.