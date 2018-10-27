West Bromwich - Blackburn Rovers maçı rakamları

İngiltere Championship maçında West Bromwich ile Blackburn Rovers, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. West Bromwich 24 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Blackburn Rovers 21 puanda ve 10. sırada. West Bromwich, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Blackburn Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 303 kodlu maçta; İddaa oynayanlar West Bromwich kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.15, Blackburn Rovers sahadan galip ayrılırsa 3.90 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

West Bromwich son hafta oynanan Arsenal maçında 2-3 yenildi.

Blackburn Rovers ise Chelsea karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan West Bromwich, 21 gol attı ve 11 gol yedi.

Blackburn Rovers, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Blackburn Rovers 9 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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