West Bromwich - Stoke City karşılaşma önü

İngiltere Championship maçında West Bromwich ile Stoke City, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. West Bromwich 7 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Stoke City 5 puanda ve 17. sırada. West Bromwich son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Stoke City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 373 kodlu maçta; İddaa oynayanlar West Bromwich kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Stoke City sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

West Bromwich önceki hafta Crystal Palace mücadelesinde 2-0 yenildi.

Stoke City ise Swansea City karşılaşmasında 1-2 kazandı.

West Bromwich, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 3 gol yedi.

Stoke City, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stoke City 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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