West Ham United - Burnley maçı öncesi rakamlar

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. West Ham United, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Burnley takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi West Ham United 8 puanla 13. sırada, Burnley 8 puanla 15. sırada bulunuyor. West Ham United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Burnley son 5 mücadelede 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 118 kodlu maçı oynayanlar; West Ham United galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Burnley galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

West Ham United son haftadaki Everton müsabasında 3-1 kazandı.

Burnley ise Bournemouth maçında 1-2 yenildi.

West Ham United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. West Ham United, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Burnley, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Burnley, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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