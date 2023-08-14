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        Haberler Futbol İngiltere West Ham United, James Ward-Prowse'u kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        West Ham United, James Ward-Prowse'u kadrosuna kattı

        West Ham United, Galatasaray'ın da ilgilendiği İngiliz yıldız James Ward-Prowse'u kadrosuna kattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 11:48
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        Ward-Prowse, Ada'da kaldı!
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        Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Southampton'dan İngiliz futbolcu James Ward-Prowse'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Milli Takımı’nda yer alan 28 yaşındaki Ward-Prowse'un transferinden duyulan mutluluk dile getirildi.

        Konuyla ilgili 28 yaşındaki futbolcu ise, “Hemen uyum sağlayacağımı hissediyorum ve burada olduğum süre boyunca bu futbol kulübü için her şeyimi vereceğime söz verebilirim” ifadelerini kullandı.

        Southampton altyapısında yetişen James Ward-Prowse, geride kalan sezonda 38’i Premier Lig, 5’i EFL CUP ve 2’si FA CUP olmak üzere toplamda 45 maçta forma giyerken, 11 gol, 5 asistle takımına katkı sağladı.

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