İngiltere Premier Ligi'nde geçen sezon zor günler geçiren West Ham United, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Daha önce Issa Diop, Andriy Yarmolenko, Lukasz Fabianski, Fabian Balbuena, Ryan Fredericks, Jack Wilshere'ı kadrosuna kata nve teknik direktörlüğe Manuel Pellegrini'yi getiren Bordo Mavililer, yeni sezon öncesi 7. transferini gerçekleştirdi.

Arsenal'le yollarını ayıran Jack Wilshere ve Fulham'la yola devam etmeyen Ryan Fredericks'i bonservissiz kadrosuna katan West Ham United, Swansea'den kaleci Lukasz Fabianski'yi 7.2, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko'yu 18 ve Toulouse'dan Issa Diop'u 22.5 milyon Pound'a renklerine kattı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 15, 2018

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın son 2 yıldır kaptanlığını yapan defans oyuncusu Fabian Balbuena'yı da transfer eden Bordo Mavililer, en son Felipe Anderson'u açıkladı. Balbuena'nın transfer bedelini açıklamayan West Ham United, Lazio'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu için kulüp bonservis rekoru kırdı ve 36 milyon Pound'a anlaştı. West Ham'ın Lazio'ya ödeyeceği rakam, bonuslarla birlikte 41.5 milyon Pound'a çıkabilecek.

1 kez Brezilya Milli Takım formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilya'nın 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan takımının bir parçası olan Anderson, Lazio formasıyla çıoktığı 177 maçta 34 gol attı