West Ham United - Wolverhampton maç önü

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. West Ham United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Wolverhampton takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. West Ham United son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Wolverhampton son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 118. İddaa'da West Ham United kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Wolverhampton kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

West Ham United son haftadaki Wolverhampton müsabasında 1-0 kazandı.

Wolverhampton ise West Ham United karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan West Ham United, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Wolverhampton ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wolverhampton, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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