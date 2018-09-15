Westerlo - Lommel United maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Westerlo, 16 Eylül 2018 Pazar günü Lommel United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Westerlo 10 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Lommel United 9 puanda ve 2. sırada. Westerlo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lommel United son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 639 kodlu maçı oynayanlar; Westerlo galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Lommel United galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Westerlo önceki hafta Lommel United mücadelesinde 2-1 kazandı.

Lommel United ise Westerlo maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Westerlo, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Lommel United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lommel United, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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