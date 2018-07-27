Wexford Youths - Drogheda United rakamlar

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Wexford Youths, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Drogheda United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Wexford Youths 12 puanla 9. sırada, Drogheda United 40 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wexford Youths, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Drogheda United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 243. İddaa'da Wexford Youths kazanır 6.25, berabere biter 3.75, Drogheda United kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Wexford Youths son hafta oynanan Longford Town maçında 3-0 yenildi.

Drogheda United ise Athlone Town karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Wexford Youths, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 25 gol yedi.

Drogheda United, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Drogheda United 20 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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