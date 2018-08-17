Wexford Youths - Shelbourne maç önü

İrlanda 1.Lig maçında Wexford Youths ile Shelbourne, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Wexford Youths 13 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Shelbourne 42 puanda ve 3. sırada. Wexford Youths, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shelbourne, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 230. İddaa'da Wexford Youths kazanır 9.00, berabere biter 4.75, Shelbourne kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Wexford Youths son hafta oynanan Finn Harps maçında 3-0 yenildi.

Shelbourne ise Cobh Ramblers karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Wexford Youths, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Wexford Youths, kendi sahasında 10 gol attı, 25 gol yedi.

Shelbourne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Shelbourne, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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