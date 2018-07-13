Wexford Youths - Univ College Dublin sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig maçında Wexford Youths ile Univ College Dublin, 13 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Wexford Youths 15 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Univ College Dublin 39 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Wexford Youths, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Univ College Dublin, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 118 kodlu maçı oynayanlar; Wexford Youths galibiyet oranı 7.00, beraberlik oranı 4.00, Univ College Dublin galibiyet oranı 1.25.

Wexford Youths önceki hafta Cabinteely mücadelesinde 1-2 kazandı.

Univ College Dublin, Shelbourne karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Wexford Youths, 10 gol attı ve 22 gol yedi.

Univ College Dublin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Univ College Dublin, 19 gol atarken 9 gol yedi.