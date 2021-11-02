Whatsapp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren bazı akıllı telefonlara Whatsapp güncellemeleri gönderilmeyecek. Bu karar göre Whatsapp'ın yüklü olduğu akıllı telefonlarda Whatsapp uygulaması açılacak ancak uygulamaya gelen iyileştirmeler ve güncellemeler bu telefonlara gelmeyecek. İyileştirmelerin ve güvenlik güncellemelerinin gelmediği bu telefonlarda Whatsapp uygulaması işlevini yitirecek.