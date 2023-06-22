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WhatsApp'a gelen yeni özellikler belli oldu! Canlı destek alabileceksiniz!

WhatsApp, kullanıcılar için yeni özellikler duyurdu. Özellikle gizliliğe önem veren WhatsApp'ın bu yeni güncellemeleri kullanıcıları mutlu edecek.

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  • WhatsApp'a gelen yeni özellikler açıklandı! Canlı destek alabileceksiniz!

    WhatsApp, resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre yeni gizlilik özellikleri eklendi. Bilinmeyen kullanıcılar sessize alınabilecek.
  • WhatsApp'a gelen yeni özellikler açıklandı! Canlı destek alabileceksiniz!

    BİLİNMEYEN KULLANICILARI SESSİZE AL ÖZELLİĞİ

    WhatsApp'ın yeni özelliğinde "Bilinmeyen Kullanıcıları Sessize Alma" ile herhangi bir numaradan gelen WhatsApp araması alındığında bu arama sessizde kalabilecek. Kullanıcı rehberinde bulunmayan bir kullanıcıdan arama isteği geldiğinde bildirim olarak görünmeyecek. 
  • WhatsApp'a gelen yeni özellikler açıklandı! Canlı destek alabileceksiniz!

    WhatsAppp'ın yeni "Bilinmeyen Kullanıcıları Sessize Alma" özelliği ayarlar bölümündeki "Gizlilik" menüsünün altında yer alacak. Bu seçeneği aktif eden kullanıcılar kayıtlı olmayan kişilerden bildirim almayacak, yalnızca uygulamaya girince bildirimi görecek.
  • WhatsApp'a gelen yeni özellikler açıklandı! Canlı destek alabileceksiniz!

    GİZLİLİK KONTROLÜ

    WhatsApp'ın "Gizlilik kontrolü" olarak isimlendirdiği yeni özellik ise gizlilik ayarlarını daha kolay bir şekilde yapılandıracak. Yine "Gizlilik" seçeneği altında yer alacak "Gizlilik Kontrolü" özelliğinde,  kişisel bilgileriniz, hesabınızın güvenliği, sohbet gizliliği ve kimlerle iletişime geçmek istediğinizle ilgili yeni özellikler göreceksiniz.

     
  • WhatsApp'a gelen yeni özellikler açıklandı! Canlı destek alabileceksiniz!

    WHATSAPP CANLI DESTEK

    WhatsApp'ta herhangi bir sorun yaşadığınızda sol alt köşede yer alan Ayarlar simgesinde Yardım - Bize Ulaşın seçeneklerine tıklayın.  Karşınızda yer alacak "Size nasıl yardımcı olabiliriz?" bölümüne soru sorabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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