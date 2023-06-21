GİZLİLİK KONTROLÜ

WhatsApp'ın "Gizlilik kontrolü" olarak isimlendirdiği yeni özellik ise gizlilik ayarlarını daha kolay bir şekilde yapılandıracak. Yine "Gizlilik" seçeneği altında yer alacak "Gizlilik Kontrolü" özelliğinde, kişisel bilgileriniz, hesabınızın güvenliği, sohbet gizliliği ve kimlerle iletişime geçmek istediğinizle ilgili yeni özellikler göreceksiniz.